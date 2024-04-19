حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغربي.. عرقلة واشنطن لقرار منح فلسطين عضوية كاملة في الامم المتحدة

العالم - بانوراما

واشارت مصادر امنية ايرانية إلى أن أصوات إطلاق النار التي سمعت في إصفهان مرتبطة بالمضادات الجوية وأنظمة الدفاع التي تصدت للأجسام المشبوهة دون أن تتسبب في أي حادث أو أضرار.وسريعا احتلت الحادثة فضاء الاعلام الغربي والاقليمي لجهة تضخيمها بينما سخر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مما اعتبروه ردا اسرائيليا على صفعة الرد الايراني القاسي الاحد.

وبينت التفاصيل التي اكدتها مصادر ايرانية ان الحادث لم يعدو كونه محاولة يائسة للنيل من امن الجمهورية الاسلامية التي اكدت مرارا ان مرحلة الصبر الاستراتجي قد انتهت على الاعتداءات الاسرائيلية ضد المصالح الايرانية، وتضيف المصادر ان الرد الايراني على الاحتلال ما هو الا رسالة صغيرة عما ينتظر الكيان ان فكر مرة اخرى في استهداف المصالح الايرانية بالمنطقة ضمن الجهوزية التامة لمواجهة كافة السيناريوهات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعد فيتو أميركي، في خطوة منعت الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية. وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر اثنا عشر عضوا، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وتعترف مئة وسبع وثلاثون دولة، بدولة فلسطين التي تتمتع حاليا بوضع 'دولة مراقبة غير عضو' في الأمم المتحدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.