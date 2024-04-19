شاهد.. مسيرات حاشدة في إيران دعما لعملية الوعد الصادق

خرج آلاف المواطنين الايرانين في مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة جابت معظم المدن و المحافاظات تاييدا لعمليات القوات المسلحة الايرانية في معاقبة الكيان الاسرائيلي عقب جريمة استهداف القنصلية الايرانية في دمشق.

و في تظاهرات حاشدة شهدتها مدن طهران،واهواز،وايلام، وكرمان، وهمدان، وقزوين ومدن محافظات مازندران، وزنجان، واذربيجان الغربية والشرقية وكردستان و العديد من المدن الاخرى رفع المشاركون اعلام محور المقاومة مرديين هتافات الموت لاميركا و الموت لـ"اسرائيل".

في العاصمة طهران خرج المئات من المتظاهرين عقب صلاة الجمعة في مسيرات حاشدة تاييدا لعملية الوعد الصادق في ردع و معاقبة الكيان الاسرائيلية.

و في بيان تلي في المظاهرات عبر المواطنين عن شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة الايرانية التي سارعت في معاقبة الكيان الاسرائيلي عقب جريمة استهدافه القنصلية الايرانية مؤكدين دعمهم ونصرتهم للشعب الفلسطيني في غزة.

وشهدت ايضا كافة المدن في محافظة طهران تظاهرات شعبية مماثلة عقب صلاة الجمعة دعما و تاييدا للقوات المسلحة.

وفي مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي بلاد خرج مئات المصلين عقب صلاة جمعة في مسيرات مؤيدة لعمية الوعد الصادق العقابية.

و ندد المتظاهرون بجرائم الكيان الاسرائيلي خلال عدوانه المتواصل على غزة مشددين على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية و حماية الشعب الفلسطيني في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات الموت لاميركا و الموت لـ"اسرائيل" و احرقوا علم كيان الاحتلال مؤكدين ان عملية الوعد الصادق تمثل خطوة كبيرة في طريق زوال الكيان المحتل.

وفي محاظة كردستان غربي البلاد شارك مئات المواطنين في مسيرات مؤيدة للقوات المسلحة ورفع المتظاهرين شعارات الموت لـ"اسرائيل" منددين بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الابرياء في قطاع غزة.