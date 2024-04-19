دوي انفجارات في محافظة بابل العراقية وتصاعد النيران من قاعدة عسكرية

العالم - العراق

وأوضح مراسلنا ان المعلومات تشير إلى أن قاعدة كالسو ، تحتوي على مخازن لقواتنا من الحشد الشعبي والجيش العراقي ، يستقر فيها لواء ٢٨ واللواء ١٧ في هيئة الحشد الشعبي وقسم من مديرية التدريب.

من جهتها نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية عراقية بأن قصفا جويا طال قاعدة كالسو العسكرية المشتركة جنوب بغداد التي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

وأفادت مصادر أمنية بسقوط جريحين كحصيلة أولية نتيجة غارة جوية استهدفت قاعدة "كالسو" العسكرية

وبحسب المعلومات استقبل مشفى المحاويل العامل 2 جرحى من قوات الحشد الشعبي اثر العدوان على قاعدة كالسو.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نشر شاب توثيقه للحظة استهداف قاعدة كالسو العراقية.

كالسو

يتبع ..