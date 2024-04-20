فيديو خاص: تسلل مسيرات أصفهان وتنصل الكيان منها

العالم - مع الحدث

ماذا يعني التنصل الإسرائيلي الرسمي منها فيما الأميركي تولى المهمة واصفا أيها بالعملية المحدودة؟

ما أهمية التحذيرات الموجه إلى نتنياهو من التصعيد مع إيران بما لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيليىة على السوى؟

هل يحاول الكيان إلى العودة إلى حروب الظل مع إيران مع تحذيره بمعاقبة أشد اذا ارتكب أي خطأ؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث بالعلاقات الدولية حسن الزين، والخبير بالشؤون الإسرائيلية سلمان بشارك.

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