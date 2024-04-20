رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي يتفقد موقع القصف بقاعدة كالسو

العالم- العراق

ووصل المحمداوي السبت الى قاعدة كالسو العسكرية المشتركة والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وتعرضت لقصف جوي.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت يوم السبت في بيان لها، حدوث انفجار في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل، موضحة أن فريق تحقيق قد وصل إلى القاعدة بعد وقوع الانفجار، للوقوف على ملابساته.

حدوث انفجار في قاعدة كالسو العسكريةوأضافت الهيئة، أن الانفجار تسبب في وقوع خسائر مادية وإصابات، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وافادت المصادر باستشهد شخص وأصابة عدد آخر جراء الاعتداء على قاعدة كالسو للحشد الشعبي جنوبي بغداد.