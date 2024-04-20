غارات عنيفة على رفح والمواصي والنصيرات.. غزة تواجه شبح العطش

العالم - فلسطين

وبلغت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة 34,012 شهيدًا و76,833 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني استُشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ بدء الحرب.

وبما يخصّ مباحثات وقف إطلاق النار، زعم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "حماس رفضت عروضاً مغرية من إسرائيل لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة، لتردّ الحرة وتؤكد الحركة أن تصريحاته مجرد ادعاءات وتزييف للواقع، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو من يُعطل مسار المفاوضات لحساباته السياسية الشخصية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة فجراً على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.