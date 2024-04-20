معرض تونس الدولي للكتاب يتضامن مع الشعب الفلسطيني

العالم - مراسلون

متشحة بالراية الفلسطينية وحاملة لشعار التضامن مع الشعب الفلسطيني انطلقت الدورة الـ38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بمشاركة 314 عارضا بينهم 160 من دول اجنبية.

الرئيس التونسي قيس سعيد دشن فعاليات الدورة الحالية في ظل حضور سفراء و وفود رسمية للدول المشاركة.

وقال التيجاني تمام وهو مسؤول بوزارة الثقافة الجزائرية:"شاركت الجزائر عن طريق المؤسسة الوطني للفنون المطبعية في هذا المعرض بحوالي 620 عنوان وبمساهمة 24 دار نشر وهذا ضمن حرص الجزائر علی التواجد ضمن مختلف الفعاليات الثقافية للمنظمة في تونس وبالخصوص هذا المعرض".

الجمهورية الإسلامية الايرانية اثثت جناحها الخاص بعناوين لابرز الكتاب الايرانيين بالاضافة إلى أهم المؤلفات المعروفة والتي تكشف جانباً من الحضارة الايرانية الثرية، ويتضّمن الجناح الايراني ورشة للخط ويعرض أيضاً المصحف المعطر خصيصاً من ايران".

وقالت منى بعزاوي وهي ممثلة المركز الثقافي الايراني بتونس:"نحتفي بمجموعات من الكتب حول الادب والحضارة الفارسية القديمة والمعاصرة ووفرنا استجابة لطلب الجمهور التونسي قادمة من ايران ابطال مسلسل يوسف الصديق".

وقال الناشر سالم الأطرش:"التواصل موجود بين تونس وايران، وكتاباتهم جيدة وهناك حرص علی ترجمة الاعمال العربية الی الفارسية وترجمة الاعمال الفارسية الی العربية".

فلسطين الحاضرة دائماً في كل المحال الثقافية التي تشهدها تونس قدم جناحها صورة عن الموروث الثقافي والحضاري الفلسطيني.

وقالت ممثلة السفارة الفلسطينية بتونس، ميساء الحاج:"نحن كمشاركين في الدورة الثامنة والثلاثون لمهرجان الكتاب نحاول دائماً التعريف بالقضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني والحق الفلسطيني من خلال الكتب الموجودة معنا وايضاً نعرف بها من خلال الموروث الثقافي الفلسطيني من حيث كوفيتنا، علمنا والتطريز بالخيط الفلسطيني".

وتستمر فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب حتى 28 من هذا الشهر. حراك ثقافي واسع تعيشه تونس خلال انعقاد فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب حراك يضع علی رأس اولوياته دعم الحق الفلسطيني ومساندة نضالات الفلسطينيين في غزة.