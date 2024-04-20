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حماس: العدوان الغاشم على مقر الحشد الشعبي تجسيد للهمجية الصهيونية

حماس: العدوان الغاشم على مقر الحشد الشعبي تجسيد للهمجية الصهيونية
السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، العدوان الغاشم الذي استهدف مقرًّا للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية بمحافظة بابل، فجر اليوم، وتسبب بوقوع أضرار مادية، وإصابة عدد من المواطنين.

العالم - فلسطين

وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هذا الاعتداء “يمثّل اعتداءً وانتهاكًا لسيادة العراق وأمنه، وتجسيداً للهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المناطق”.

وحمّلت الحركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة، عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على أن “المنطقة لن تشهد استقرارًا أو سلامًا إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت فجر السبت في بيان لها، وقوع انفجار في مقرها بقاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، ما تسبب بوقوع خسائر مادية وإصابات.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن الترجيحات تشير إلى أن العدوان نُفذ بطائرات مسيّرة وكانت الانفجارات قوية في قاعدة “كالسو”.

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