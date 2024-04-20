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شاهد/سر خروج 'دخان وردي' من الأرض في سلطنة عُمان

السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة البيئة في سلطنة عُمان عن سر تصاعد دخان ملون من حفرة أرضية في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية، بالتزامن مع منخفض المطير الذي ضرب البلاد يوم الأحد الماضي.

العالم- سلطنة عُمان

وأرجعت الهيئة، في بيان توضيحي، سبب الدخان إلى "عطل والتماس في خط كهربائي أرضي" في المنطقة، ما أدى إلى "تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة".

وأكدت الهيئة إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تصاعد دخان ملون من حفرة أرضية في ولاية سمائل، ما أثار جدلاً واسعاً حول سبب هذه الظاهرة الغريبة.

وتزامن ظهور الدخان مع منخفض جوي ضرب السلطنة، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وجريانات مائية جرفت السيارات وحاصرت المنازل، وأسفرت عن 21 وفاة وخسائر مادية كبيرة.

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