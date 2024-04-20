وظيفة من المنزل بـ100 ألف دولار..ما هي؟

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وذكرت شبكة "CNBC" الأمريكية، في تقرير نشرته، أن كثيرا من الشركات باتت تلجأ إلى تعيين محاسبين يمارسون العمل من داخل منازلهم، أما متوسط الرواتب لهذه المهنة فيزيد عن 100 ألف دولار أمريكي سنوياً.

وأرجع التقرير الأمر إلى "موجة من التقاعد وانخفاض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على شهادات في المحاسبة"، لذا تكافح السوق الأمريكية بأكملها من أجل توفير الموظفين الذين يعملون في مجال المحاسبة، ما يضع ضغطا إضافيا على المهنيين الذين ما زالوا يعملون في السوق".

وفي العامين الماضيين، ترك أكثر من 300 ألف محاسب ومدقق حسابات أمريكي وظائفهم، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17%، وفقاً لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتقول الصحيفة إن الدافع وراء الرحيل الجماعي هو أكثر من مجرد التقاعد، ولكن المحاسبين الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما والمهنيين في منتصف حياتهم المهنية في الفئة العمرية 45 إلى 54 عاما يتركون المهنة بأعداد كبيرة.

والسبب هو عدم كفاية الأجور ومحدودية الفرص للتقدم الوظيفي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد المحاسبين الإداريين والذي شمل أكثر من 1200 متخصص في المحاسبة والمالية الحاليين والسابقين.