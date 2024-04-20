الاحتلال مازال يحتجز جثامين شهداء طولكرم.. ماذا يحدث؟

العالم - خاص بالعالم

وسط حصار كامل وتحت رقابة متواصلة من طائرات الاستطلاع، تتواصل الاشتباكات والمواجهات في مخيم نور شمس بطولكرم في شمال غرب الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي. اشتباكات دامت لساعات، أسفرت وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجنود إسرائيليين، اثنان منهم جروحهم خطيرة.

في المقابل.. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطينيين بينهم طفل وقائد كتيبة مخيم طولكرم في سرايا القدس محمد جابر، بعد استهداف جيش الاحتلال له بشكل مباشر مع مجموعة من المقاومين داخل أحد المنازل.

فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تستهدف منازل أخرى في حارة الدمج بمخيم نور شمس بقذائف 'الانيرجا'.

شدة المواجهات دفعت القوات الإسرائيلية إلى جلب المزيد من التعزيزات العسكرية إلى داخل المخيم، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء مدينة طولكرم والمنطقة.

وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة، واقتحمت عدة بلدات في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من مناطق الضفة الغربية، اقتحامات لاقت مواجهات عنيفة، من الخليل حيث استهدف الشبان البرج العسكري على مدخل مخيم العروب، إلى بلدة المغير شمال شرق رام الله إلى أريحا، ونابلس، وضاحية شويكة بطولكرم، واخيرا في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

اقتحامات الاحتلال واعتقالاته تزامنت مع أعمال تخريب وتدمير واسعة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، أدت إلى انقطاع كامل في التيار الكهربائي والمياه والانترنت، ما وضع المخيم في حالة انقطاع كامل.