اليونيسف: إصابة نحو 12 ألف طفل منذ بداية العدوان على غزة

العالم - فلسطين

وقالت متحدثة اليونيسف تيس إنغرام، إن “إصابات أطفال غزة تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية، والصدمات النفسية جراء وقوعهم في اشتباكات عنيفة”.

وأكدت إنغرام، في مقطع مصور نشره حساب الأمم المتحدة على منصة إكس، أن “قصص أطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الإنسانية للصراع”.

وأمس الجمعة، قال متحدث اليونيسف جيمس إلدر، في منشور على منصة إكس: “تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا جراء الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.