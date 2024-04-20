العالم – هاشتاغ

01. الإعلام العبري قال إن كيان الاحتلال استهدف مواقع في إيران.. فيما أكدت السلطات الإيرانية ألا شيء حصل.. كل ما في الأمر هو بعض المسيّرات العادية التي أطلقت من داخل إيران وتم إسقاطها بسهولة.. الناشطون سخروا من "الرد الإسرائيلي" فيما وصفه الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير بأنه رد "مسخرة".

تعليقات كثيرة سخرت من الهجوم الإسرائيلي.. لدينا هنا تعليق من "فاروق رعد" وفيه: الرد الإيراني: ما نمنا الليل.. إسرائيل استعانت بأميركا وبريطانيا وفرنسا والنظام الأردني حتى تصده ولم تتمكن من صده بالكامل.. حكومة ومواطني الكيان كان واضح الرعب والخوف عليهم.. الرد الإسرائيلي: أي رد؟ ليش صار رد؟ الرد يللي قال عنه العنصري بن غفير أنه مسخرة.

"هاشم الموسوي" بدوره علق: من كان يسخر من الرد الإيراني قبل وقوعه كان يعيش الوهم.. ومن كان يراهن على الرد الإسرائيلي أيضاً كان يعيش الوهم.. لقد اتضحت الصورة الحقيقية للبعبع الصهيوني عندما رد على إيران بطائرات هي أشبه بلعب الاطفال.

أما "حيدر البصير" فكتب: العرب اللي قالوا على رد إيران ليش سكتوا عن رد الكيان؟ ليش ما تقولوا هذا الرد الصهيوني مسرحية؟ ولا إسرائيل ولي نعمتكم وإسرائيل حاميتكم ونتنياهو هو ولي الأمر الذي يجب إطاعته؟

02. إزدواجية المعايير.. إحتكار الحقوق.. ومصطلحات كثيرة أصبحت واقعا فيما يتعلق بتعاطي الغرب مع قضايا المنطقة.. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أصبح موضع سخرية بعد أن أحرجته مذيعة سكاي نيوز بسؤال حول الرد الإيراني. كاميرون قال إن الرد الإيراني متهور.. لترد المذيعة ماذا كانت بريطانيا ستفعل لو هوجمت سفارتها؟.. كاميرون دون تفكير رد بأن بريطانيا سترد بقوة.. لترد المذيعة.. حسنا وهذا ما فعلته إيران.

من التعليقات حول ازدواجية المعايير الغربية وتحديدا ديفيد كاميرون لدينا تعليق من حساب "إيجيتوبيا" وفيه: ديفيد كاميرون صغير نسبياً بالسن ويحاول إعادة بناء مستقبله السياسي الفاشل بتملق إسرائيل.

حساب "سام وان" كتب أيضا: الوقاحة والخسة بأبشع صورها لديهم خلال مقابلة تلفزيونية مع وزير الخارجية ديفيد كاميرون • المذيعة: ماذا ستفعل حكومة بريطانيا إذا قامت دولة معادية بقصف إحدى قنصلياتها؟ • كاميرون: سوف نتخذ إجراءات!

أما حساب "ذا رايتنِس ناو" فعلق: ديفيد كاميرون: مهاجمة إيران لإسرائيل كان "متهورا".. الصحفي: ماذا ستفعل بريطانيا لو سويت قنصليتنا بالأرض؟ ديفيد كاميرون.. تحول إلى مهرج.

03. غضب كبير في جامعة "كولومبيا" في نيويورك الأميركية.. والسبب رئيسة الجامعة "مينوش شفيق".. "مينوش شفيق" واسمها الحقيقي "نعمت" هي من أصول مصرية، وأصبحت موضع انتقاد واسع في الأيام الأخيرة.

شفيق أعلنت طرد عدد من الطلاب لأنهم تظاهروا دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.. وأكثر من ذلك استدعت الشرطة لاعتقال المتضامنين مع زملائهم المطرودين لتخرج دعوات بإقالتها متهمة إياها باسترضاء اللوبي الصهيوني.

إنتقادات واسعة على مواقع التواصل لموقف مينوش شفيق رئيسة جامعة كولومبيا.. "خالد" كتب في هذا السياق: هذه السيدة المصرية الأصل الأميركية الجنسية، نعمت (مينوش) شفيق، التي افتخرنا بها جميعا هنا فى الولايات المتحدة عندما تولت رئاسة جامعة كولومبيا العريقة، لكن للأسف بعد ما فعلته اليوم في حق الطلبة المعتصمين من أجل وقف إطلاق النار فى غزة وبعد أن قامت بفصل عشرين طالبا فصل نهائي.

"معاذ خلف" أيضا علق: الأولى بالسلطات الاميركية إقالة رئيسة جامعة كولومبيا "مينوش شفيق" وإعادة الطلاب المفصولون ، فمن يقف ضد حرية العديد من أفراد المجتمع ليس بالضرورة أن يكون على صواب.

التعليق الأخير حول الموضوع من "محسن" الذي كتب: مينوش شفيق قبل قرارها باستدعاء الشرطة للطلاب المناهضين لإبادة غزة كانت مجرد رئيسة جامعة ولا أحد تعرض لها سلبا إذن مهاجمتها الآن بسبب التصرف الأحمق منها والخالي من الإنسانية سواء ضد الطلاب أو ضد حرية التعبير وقبلهم ضد فعل الإبادة.

04. من خلال المناهج الدراسية.. ترويج للمثلية في مصر.. حيث باتت هذه الأمور تعطى للتلاميذ في الكتب التي يقرأون فيها.. مدرسة "ران" الألمانية في القاهرة.. ضمَّنَت كتبها دروسا عن المثلية الجنسية للتلاميذ في الصفوف الأولى.

أهالي التلاميذ رفعوا الأمر إلى إدارة المدرسة التي اضطرت إلى مراجعة موقفها وطلبت تمزيق الصفحات التي تتضمن هذه الأمور.

من جهتها قالت وزارة التربية المصرية إنها بدأت تحقيقا في القضية مؤكدة رفضها لهذه الأفكار الغريبة عن المجتمع.

نستعرض معكم بعض التلعيقات حول هذا الموضوع.. "كرم عبدالله" كتب هنا: المدارس الأجنبية مخربة أخلاقيا .. والدول الضعيفة هي التي توافق على وجود هذه المدارس في أرضها.

"جون بيطار" أيضا علق: حملة عالمية ممنهجة لإفساد المجتمعات.. من يقف ورائها وماهي مصلحتهم من ذلك؟

أخيرا مع "نعيم" الذي كتب: الحمدلله المدارس الحكومية موجودة وهي قليلة الرسوم والتكلفة وتخرج منها أطباء وعلماء خدموا بلدهم.. بلا مدارس أجنبية فاسدة القيم.

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