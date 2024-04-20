إستهداف الحشد الشعبي العراقي.. الضفة على خطى غزة

العالم – بانوراما

وقالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاث مسيرات شنت غارات جوية على قاعدة كالسو العسكرية المشتركة، والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

من جهتها نفت الولايات المتحدة أي دور لها في الهجوم.

وتوعدت كتائب سيد الشهداء بالرد، في وقت أعلنت المقاومة العراقية استهداف مواقع في إيلات داخل كيان الاحتلال ردا على العدوان.

وفي المحور الثاني من البرنامج.. تشهد الضفة الغربية حالة من الغليان في ظل الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها كيان الاحتلال وآخرها في مخيم نور شمس في طولكرم.

وأطلقت مؤسسات وفعاليات طولكرم نداءاً عاجلاً لوقف اجتياح المخيم قبل جيش الاحتلال.

يضاف إلى ذلك الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على منازل الفلسطينيين بحماية من جيش الاحتلال.

يترافق هذا مع مواصلة حكومة بنيامين نتنياهو بناء البؤر الاستيطانية في الضفة والقدس.

في المقابل خرجت تحذيرات داخل الكيان من انفجار الوضع في الضفة مع مواصلة هذه السياسة، حيث تتزايد المخاوف من انتفاضة جديدة تضاف تأثيراتها إلى ما يعيشه جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي المحور الأول تستضيف الحلقة من بغداد المحلل السياسي محمد الساعدي، وفي المحور الثاني تستضيف مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي ومن نابلس الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات.

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