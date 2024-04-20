مظاهرات واسعة في تل أبيب تطالب بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة الرهائن

العالم - الاحتلال

وتجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال وأخرى مطالبة بإبرام صفقة تبادل الرهائن، حيث كانت المظاهرة المركزية في مدينة تل أبيب بالإضافة إلى مظاهرات في مواقع وبلدات في الاراضي المحتلة بينها تجمعا قرب منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية وفي بئر السبع وحيفا والقدس المحتلة.

وتجمع الآلاف أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل الرهائن.

وتجري الوقفات الاحتجاجية أيضا بالقرب من مجمع المباني الحكومية، حيث يقع على وجه الخصوص مقر وزارة الحرب، كما تتواجد أطقم الإسعاف والعديد من عناصر الشرطة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في وسط المدينة، ووضع حواجز لمنع حدوث اضطرابات محتملة وإغلاق الطرق السريعة المجاورة.

وقام المنظمون بتركيب شاشات ومعدات صوتية حتى يتمكن المتحدثون من الشخصيات العامة من مخاطبة حشد الناشطين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مئات الأشخاص شاركوا في المظاهرات التي انضم إليها رئيس الأركان ووزير الحرب السابق موشيه يعلون، كما أوضحت أن المظاهرات ستنطلق في 55 موقعا في عموم الكيان الاسرائيلي للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات.

وعلى هامش الاحتجاجات الجديدة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "هذه الحكومة كارثة على الدولة، ولإنقاذ إسرائيل يجب إجراء انتخابات الآن".

وتتهم عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بالمماطلة في إبرام صفقة تبادل من أجل البقاء في السلطة، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل على إسقاط حكومته.