هنية: إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة

العالم - فلسطين



وقال هنية لوكالة الأناضول التركية ان موقف واشنطن بشأن اجتياح رفح مخادع ولم نقع في فخ تبادل الوظائف بين الأمريكيين والإسرائيليين

وشدد على انه "إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها".

ونوه الى ان "إسرائيل" لم توافق على وقف إطلاق النار وما تريده هو استعادة أسراها ثم استئناف الحرب وهذا لن يكون.



عاجل | للأناضول: إدارة قطاع غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية



عاجل | هنية للأناضول: نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت تساعد شعبنا على التحرر لا أن توفر حماية للاحتلال