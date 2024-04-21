انتشال جثامين 50 شهيدًا دفنهم الاحتلال جماعيًّا بمستشفى ناصر

العالم - فلسطين

وقال الدفاع المدني: إن طواقمه مستمرة في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء خلال الأيام المقبلة، حيث ما زال هناك عدد كبير منهم.

وأتاح انسحاب قوات الاحتلال من خانيونس فجر الأحد (7 إبريل) للمواطنين العودة إلى مناطق منازلهم ليفجعوا بحجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

كما أتاح ذلك لطواقم الدفاع المدني والمواطنين على انتشال عشرات جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال على مدار أشهر العدوان خاصة خلال عملية الاجتياح التي استمرت 4 أشهر.

وخلال اجتياح خانيونس اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين وقتلت بعضهم واعتقلت العشرات ونبشت المقبرة التي أقيمت في ساحة المستشفى لدفن الشهداء في حينه لتعذر الدفن في المقابر.