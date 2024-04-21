'طوفان الأقصى' والإبادة الإسرائيلية على غزة

العالم - فلسطين

وارتكب الاحتلال مجزرة في مخيم نور شمس بطولكرم واستشهد خلالها 14 مواطنا في حصيلة اولية اعلنتها وزارة الصحة منهم وصلوا الى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم .

فيما واصل الاحتلال جرائمة بحق المدنيين في قطاع غزة وقصف عدة مناطق، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة المواصي بخان يونس، جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلًا آخر لعائلة "أبو عميرة" بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف المناطق الجنوبية في حي الزيتون بغزة، في حين شنّ الطيران الحربي غارات على تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة "إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و 68 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34049 شهيدا و 76901 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 198:

2:39 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام شمال القدس المحتلة

2:32 | قوات الاحتلال تقتحم حي خلة العامود في مدينة نابلس.

2:25 | قوات الاحتلال تقتحم نابلس وبلدة عطارة شمال رام الله

2:22 | قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله

2:19 | رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: موقف واشنطن بشأن اجتياح #رفح مخادع ولم نقع في فخ تبادل الوظائف بين الأمريكيين والإسرائيليين



- إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها



- إسرائيل لم توافق على وقف إطلاق النار وما تريده هو استعادة أسراها ثم استئناف الحرب وهذا لن يكون



- إدارة قطاع غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية

2:07 | 8 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتان جراء غارات الاحتلال استهدفت منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

2:01 | الاحتلال يشن غارة بالقرب من مفترق السنافور شرق مدينة غزة وأخرى على المناطق الغربية من غزة.

2:00 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزبة الطبيب شرق قلقيلية

1:51 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ساحور في بيت لحم.

1:44 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقة شمال غرب نابلس

1:42 | قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

1:40 | حماس: ندعو لانتفاضة شعبية في الضفة الغربية ردا على مجزرة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم



-ندعو أبناء شعبنا بالضفة للالتزام بالإضراب العام يوم الأحد وتحويل كل الميادين ونقاط المواجهة لكتلة لهب في وجه الاحتلال

1:29 | سرايا القدس - كتيبة جنين: تمكنا من إستهداف حاجز الجلمة بصليات كثيفة من الرصاص و عاد مجاهدينا إلى قواعدهم بسلام.

1:21 | الدفاع المدني بغزة: انتشلنا جثث 50 شهيدا كانت قوات الاحتلال دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

1:21 | طيران الاحتلال ينفذ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان

1:13 | مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم قرية أم لصفة شرق يطا وتداهم عدة منازل.

1:00 | محدث: 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في حي الجنينة شرق رفح جنوبي القطاع

12:57 | المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفاً حيوياً في الجولان المحتل بالطيران المسيّر ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء.

12:53 | 5 شهداء 4 منهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح

12:23 | قصـف مدفعي مكثف على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

12:13 | 3 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح

12:09 | وزارة الصحة: 483 شهيداً ارتقوا في الضفة الغربية من جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر

12:08 | تظاهرة حاشدة في مخيم بلاطة شرق نابلس تنديدا بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، وضد الحرب المستمرة على غزة.

12:07 | الإعلان عن إضراب شامل عبر مكبرات الصوت في نابلس، تنديدا بمجزرة الاحتلال بمخيم نور شمس وضد الحرب المستمرة على غزة

12:04 | دمار كبير خلفه الاحتلال في مخيم نور شمس خلال العدوان الذي استمر لمدة 3 أيام

12:01 | تظاهرة في مدينة قلقيلية تنديدا بمجزرة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، وضد الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

1:18 بيان صادر عن حركة المجاهدين الفلسطينية :

ننعي بمزيد من معاني العزة والكرامة والشموخ والتحدي شهداء مخيم نور شمس في طولكرم الأبرار الذين قضوا في مواجهات مع قوات العدو الصهيوني المجرم .

▪️ جرائم الحكومة الصهيونية المتطرفة في طولكرم والضفة هي امتداد للعدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة الصامد واستكمال لمحاولات العدو البائسة لاستئصال إرادة المقاومة من صدور شعبنا وشبابه الثائر وتطلعهم للحرية والخلاص .

▪️ندين الصمت والعجز الدولي ونحمل الادارة الاميركية وحلفاؤها من الغرب المسئولية عن جرائم العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة والضفة وكل مكان.

▪️نعتبر أن سياسة الاستلام التي انتهجها فريق اوسلو في السلطة ومن ثم عمليات التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني هو من شجع جيش العدو وحكوماته الإرهابية على التمادي بجرائمهم ضد شعبنا في الضفة..

▪️ نؤكد أن الواجب يُحتم على أهلنا في الضفة والقدس والداخل إشعال نار الإنتفاضة الشاملة في وجه الفاشية والوحشية الصهيونية ليلتقي جهادهم مع جهاد ومقاومة غزة المتواصلة منذ اكثر من ٦ شهور فلن يرتدع أولئك القتلة إلا بالمقاومة والمواجهة ..

▪️ندعو كل خلايا وفصائل شعبنا المقاتلة وكل من يستطيع حمل السلاح لتصويبه نحو قوات الاحتلال النازية وتصعيد المواجهة ضد العدو الصهيوني الإجرامي الذي يعتدي على الأرض والانسان والمقدسات

00:56 مسيرة في مدينة قلقيلية تنديدا بمجزرة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، وضد الحرب المستمرة على قطاع غزة

00:50 بيان صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس:

▪️لتنتفض الضفة وتشتعل كل الميادين رداً على مجزرة الاحتلال في مخيم نور شمس

▪️نستنفر أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط لإشعال المواجهات مع الاحتلال الصهيوني المجرم في كل محاور المواجهات في الضفة والقدس رداً على المجزرة الإجرامية في مخيم نور شمس بطولكرم.

▪️إننا إذ نزف شهداء طولكرم الأبرار الذين واجهوا قوات الاحتلال بكل تحد وإصرار، لنؤكد أن الإجرام الصهيوني لن يجلب للاحتلال أمنا، وأن مقاومة شعبنا مستمرة جيلا خلف جيل حتى النصر والتحرير بإذن الله.

▪️كما ندعو أبناء شعبنا في الضفة للالتزام بالإضراب العام غدا الأحد، ولتتحول كل الميادين ونقاط المواجهة لكتلة لهب في وجه الاحتلال، ولتصوب كل بنادق الأحرار نحو هذا الاحتلال، ومستوطنيه المجرمين

00:48 مسيرة في مخيم بلاطة شرق نابلس تنديدا بعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس، وتنديدا بالحرب المستمرة على قطاع غزة

00:42 دعوات شبابية محلية للتوجه الآن والتجمهر على دوار المنارة وسط مدينة رام الله ومن ثم الخروج بمسيرة غاضبة تنديدًا بالمجزرة التي نفذها الاحتلال في مخيم نور شمس في طولكرم

02:4- هنية: موقف إسرائيل من دعم تركيا لحماس هو "غطرسة سياسية"

إسماعيل هنية الرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول:

"رد فعل [إسرائيل] على مواقف الحكومة التركية الداعمة لحركة حماس هو وقاحة سياسية ويظهر طبيعة الاحتلال الذي يريد مواصلة قتل الفلسطينيين وحضورهم لا يفهم مناصريهم ويجعلهم يبدون غير مهمين. وما قاله أردوغان عن حماس وغزة والقضية الفلسطينية هو انعكاس لضمير الشعب التركي الذي يعتبر القضية الفلسطينية مثله الأعلى وتعتبر غزة بمثابة ملاذ له. مقياس للإنسانية".

استهداف المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في الجولان المحتل.

بيان مقاومة العراق الإسلامية: مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مواصلة نهج المقاومة ضد الاحتلال، دعماً لأهل غزة، رداً على المجازر التي ارتكبها النظام الصهيوني الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2024، استهدفت هدفاً حيوياً في الجولان المحتل بعدة طائرات مسيرة.

وأكد هذا البيان على استمرار هذه الهجمات لاستهداف ودك مكان تجمع وانتشار جنود العدو.

- عملية مناهضة للصهيونية في رام الله

مصادر فلسطينية تتحدث عن عملية مناهضة للصهيونية وإطلاق نار قرب قرية بيت سيرا جنوب غرب مدينة رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني حاجز الحمرا في الأغوار والجيش هذا وكانت قوات النظام في حالة استنفار بعد استهدافها من قبل المقاومة

أعلنت وزارة الدفاع الفلسطينية عدد شهداء هجمات النظام الصهيوني الأخيرة على مخيم نور شمس الواقع في طولكرم قد وصل الى 14 شهيداً.

00:.. تل أبيب تستدعي سفراء الدول الداعمة لعضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وأبلغ وزير خارجية الكيان الصهيوني وزارة خارجية الكيان الصهيوني حول استدعاء سفراء الدول التي صوتت لصالح قرار العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة.

وأعلن كاتس يوم الأحد أنه سيتم استدعاء سفراء فرنسا وكوريا الجنوبية ومالطا واليابان والإكوادور وسلوفينيا إلى وزارة خارجية النظام الصهيوني لنقل احتجاج عواصم تل أبيب على التصويت الإيجابي الدول المذكورة إلى حسم العضوية الكاملة للحكومة الفلسطينية في الأمم المتحدة.