اليابان: مقتل شخص وفقدان 7 آخرين إثر تحطم مروحيتين عسكريتين

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وقال كيهارا للصحفيين، إن السبب المحتمل للتحطم هو اصطدام طائرتين هليكوبتر من طراز (SH-60K)، تحمل كل منهما طاقما مكونا من أربعة أفراد، خلال تدريبات ليلية مضادة للغواصات في منطقة شرق جزيرة توري-شيما في المحيط الهادئ.

وأضاف وزير الدفاع الياباني أن الجيش عثر بالفعل على ما يعتقد أنه حطام مروحية خلال عملية بحث بعد الحادث، مضيفا أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن المروحية (SH-60K) توقفت عن الاتصال في منطقة جزيرة توريشيما بالقرب من سلسلة جزر إيزو، وبعد دقيقة أرسلت المروحية إشارة استغاثة.