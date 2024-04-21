حزب الله يستهدف مبنىً لجنود الاحتلال في 'شوميرا'

العالم - لبنان

كما أعلنت استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة، التي تمّ رفعها في محيط ثكنة دوفيف وإصابتها إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة الإسلامية إنّ عملياتها تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

وأمس، أعلنت المقاومة، استهدافها مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "المطلة"، وآخرَين في مستوطنة "شلومي"، بالأسلحة الملائمة.

كذلك، استهدفت المقاومة آليةً عسكريةً إسرائيليةً من نوع "هامر"، في مستوطنة "نطوعة"، وذلك باستخدام صاروخ موجّه. وأكدت تحقيق إصابة مباشرة، أدت إلى تدمير الآلية.‏

ودمّر حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع "حانيتا" الإسرائيلي، بعد استهدافها بالأسلحة الملائمة.

كما استهدف، بقذائف المدفعية، موقع ‏"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطه، بينما استهدف انتشاراً آخر، شرقي مستوطنة "إيفن مناحم"، بالأسلحة الصاروخية.‏