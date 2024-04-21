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الادميرال سياري: رد الجيش والحرس الثوري على أي اعتداء سيكون حاسما وشديدا

الادميرال سياري: رد الجيش والحرس الثوري على أي اعتداء سيكون حاسما وشديدا
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش والحرس الثوري ردا وسيردان على أي محاولة يائسة واعتداء على حدود إيران الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس بشكل حاسم وشديد ومؤلم.

العالم - ايران

صرح بذلك الأدميرال حبيب الله سياري، في رسالة التهنئة التي وججها الى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري.

وفي هذه الرسالة قال الادميرال سياري، مما لا شك فيه، أن الجيش والحرس الثوري قاما بدور منقطع النظير في محاربة الجماعات الإرهابية، لاسيما القضاء على غدة داعش السرطانية، فضلاً عن تحييد مؤامرات الاستكبار العالمي.

وأكد سياري أن الجيش والحرس الثوري جعلا نظام الهيمنة والمرتزقة وأتباعهم الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال، في حالة من اليأس والعجز، وردا بعملية وعدهم الصادق وسيردان على أي محاولة يائسة واعتداء على حدود إيران الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس بشكل حاسم وشديد ومؤلم.

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