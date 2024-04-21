شهيدين برصاص الاحتلال في الخليل ودعوات لانتفاضة في الضفة والقدس

العالم _ خاص بالعالم

مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة كان شاهدا على واحدة من هذه الانتهاكات والتي أسفرت عن سقوط 14 شهيدا وعدد اخر من المصابين والمعتقلين خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في المخيم، استمرت قرابة 3 أيام تخللتها اشتباكات مع القوات المقتحمة أصيب خلالها عدد من الجنود الإسرائيليين.

وفي إثر تلك المجزرة عم إضراب شامل الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء المخيم بدعوة من حركات وقوى واتحادات ونقابات فلسطينية فضلا عن الدعوات لاستمرار المسيرات في جميع المدن تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية الجديدة.

وللرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي دعت حركة المجاهدين كافة الخلايا والفصائل المقاتلة وكل من يستطيع حمل السلاح لانتفاضة شاملة في الضفة والقدس المحتلة.

وفي أولى بوادر هذه الدعوة اعلان سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى استهداف حواجز لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة بوابل من الرصاص تلاها استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل.

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي شن حملات دهم واعتقال في قرى الضفة ومدنها ضمن عملية شبه يومية وتتخلل تلك الحملات مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين.

وفي إطار ذلك استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لبلدة برقة في نابلس بعبوة محلية الصنع. اقتحامات شملت أيضا بلدة دوما جنوب شرق نابلس وبلدة خربثا بني حارث غرب رام الله وبلدة عطارة شمالي رام الله وحي الإرسال في مدينة البيرة وسط الضفة، كما وشنت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة في بيت عينون شمال شرق الخليل.