قائد الثورة الاسلامية يثمن الاداء الحكيم للقوات المسلحة في الأحداث الأخيرة

العالم - ايران

وفي تصريحات له اليوم الاحد لدى استقباله جمعا من قادة القوات المسلحة اعتبر قائد الثورة الاسلامية ان الإنجازات الأخيرة للقوات المسلحة خلقت شعوراً بالمجد والعظمة تجاه إيران الإسلامية في أعين العالم والمراقبين الدوليين.

وتابع قائلا : إن مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف والتي يركز عليها الجانب الآخر هي مسألة ثانوية وهامشية، والقضية الأساسية هي ظهور قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة في البلاد على صعيد الساحة الدولية واثباتها، ما انزعاج الطرف الآخر الا دليل على ذلك.

واعتبر ان الحوادث المختلفة مرتبطة بالتكاليف والمكاسب، وقال: من المهم تقليل التكاليف وزيادة المكاسب من خلال التخطيط، وهذا ما فعلته القوات المسلحة بشكل جيد في الحوادث الأخيرة.

وشدد آية الله خامنئي على انه لا ينبغي التوقف ولو للحظة واحدة، لأن التوقف يعني العودة إلى الوراء، لذلك يجب أن يكون الابتكار والابداع في الأسلحة والأساليب وكذلك معرفة أساليب العدو على جدول الأعمال دائما.

ولفت الى انه يجب أن تكون مكانة الشعب الإيراني بارزة في أعين العالم واضاف: ضمن كشف القوى الموهوبة والمبدعة، احسنوا الظن بالله تعالى وتوكلوا عليه واعلموا بأن وعد الله في الدفاع عن المؤمنين حق لا ريب فيه .

وراى قائد الثورة الاسلامية ان العبء الرئيسي للعمل على يقع عاتق زوجات وأطفال القوات المسلحة الذين يتحملون المصاعب.