600 محامٍ بقيادة جيل ديفير يسعون للدفاع دوليا عن أهل قطاع غزة

العالم – فلسطين المحتلة

وأكد خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه رتّب كل الإجراءات والأدلة التي تدل على وجود هذه الجرائم على الأراضي الفلسطينية، مواصلا: «وهي حركة تضامن موجوده لدعمهم، فكنا في البداية 300 محامٍ فقط الذي قدّموا الدعوة في نوفمبر الماضي، ولكننا اليوم وصلنا إلى 600 محامٍ».

وتابع: «قدمنا في نوفمبر الماضي شكوى ضد العنف الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، الذي جعلنا أمام هذا العدد الكبير من القتلى، ونحن عازمين كمحاميين على العمل سويًا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لجمع الشهادات والأدلة لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية».

محكمة العدل الدولية تخص القضايا ما بين الدول

واستطرد: «محكمة العدل الدولية تخص القضايا ما بين الدول، وقد كان هناك دعوة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على الأعمال المُرتكبة من جانب إسرائيل على قطاع غزة، ولكن هذا لا يتشابه مع شكوى المحكمة الجنائية الدولية، فاليوم نتابع بقوة هذه الشكوى ضد قيادة الاحتلال الإسرائيلية كما أن هناك دعم من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لإيقاف مثل هذه الجرائم».