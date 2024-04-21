فيديو خاص: تاريخ طوفان الاقصى، من يمنع تزويرَ الحقيقة؟!!

العالم - نوافذ

وفي غزة اليوم ملحمة بحجم شعب متأصل في جذور هذه الارض يبذل الغالي والنفيس لتحريرها من مغتصب محتل وعالم متواطئ وإعلام مسيس، وموازنات ضخمة تسخر لتزوير الحقيقة.

أهل غزة اليوم يواجهون الموت بصدور عارية وبطون خاوية وعطش تهتز له عروش العصر.

أهل غزة اليوم لا يطلبون اليوم سوى حماية الحقيقة في سرد الاحداث وتوثيقها، وفي نقلها للأجيال واستخلاص العبر، كي يعلم كل أحرار العالم أن الحرية ثمنها الدم وأن الدم وحده ثمن لهذه الحرية، وأنها لا تنال إلا على جسر من التضحيات.

في هذه الحلقة من برنامج نوافذ نفتح النقاش حول تاريخ طوفان الأقصى، كيف سيُكتب هذا التاريخ، ومن سيكتبه ومن يمنع تزوير الحقيقة؟؟.

واستضاف برنامج نوافذ في هذه الحلقة:

الدكتور عدنان سيد حسين، الرئيس الأسبق للجامعة اللبنانية

و مروان عبد العال الروائي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسيي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

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