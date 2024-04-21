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مصارعان إيرانيان يحسمان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

مصارعان إيرانيان يحسمان التأهل إلى أولمبياد باريس 2024
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

حسم بطلي المصارعة الرومانية الايرانيين "امين كاوياني نجاد" – الوزن 77 كغ، و"علي رضا محمدي" – الوزن 87 كغ، التاهل الى الالعاب الاولمبية في باريس 2024م.

وأقيمت تصفيات المصارعة الرومانية الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، اليوم الأحد في بيشكك؛ وقد تم خلالها حسم 12 حصة للمشاركة في هذه الألعاب.

وتمكن كل من بطلي المصارعة الرومانية الإيرانيين "أمين كاوياني نجاد" في الوزن 77 كغ، و"علي رضا محمدي" في الوزن 87 كغ، من حسم التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس 2024 م، وذلك بعد هزيمة خصومهم خلال المنافسات التي أقيمت على مستوى آسيا في بيشكك القرغيزية اليوم الأحد.

وبتأهل المصارعين أمين كاوياني نجاد وعلي رضا محمدي وإلى جانبهم 4 مصارعين إيرانيين للأوزان 60، 67، 97 و 130 كغ وهم : أحمدرضا محسن‌نجاد، محمدرضا كرایي، محمدهادي ساروي، أمین میرزازاده، فقد أصبح المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية مكتملا وجاهزا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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