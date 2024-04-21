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اليمن.. استمرار الدعم لغزة والقضية الفلسطينية

الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

يؤكد اليمن حكومةً وشعباً على الاستمرار في دعم أهالي غزة في وجه العدوان الإسرائيلي حيث استأنف اليمنيون خروجهم المليوني في تظاهرات حاشدة في مختلف المدن اليمنية.

العالم - المشهد اليمني

وتأتي هذه التظاهرات الحاشدة بدعوة من السيد عبدالملك الحوثي الذي دعا اليمنيين على الاستمرار في التظاهر نصرةً لغزة وتأكيداً على مواقف اليمن المناصرة للقضية الفلسطينية وأكد السيد على استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أوتلك المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

هذا وأكدت وسائل إعلام غربية على نجاح اليمن بشكل كامل في إغلاق البحر أمام السفن الإسرائيلية وفشل العمليات الأمريكية والبريطانية المناصرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في اليمن.

وأعلنت واشنطن أنها تكبّدت خسائر فادحةً تفوق المليار دولار جراء العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر.

هذا وكانت مصادر يمنية قد أكدت في وقت سابق رفض صنعاء مقترحاً أمريكياً في إطار قبول واشنطن بالاتفاق اليمني مع السعودية وإحلال السلام في اليمن مقابل إيقاف العمليات المساندة لغزة وأشارت المصادر إلى تهديد أمريكي بدعم أطراف من قوى المرتزقة لعودة الحرب في اليمن خاصةً في الساحل الغربي الذي تديره مجموعات مسلحة مدعومة من قبل الإمارات.

للبحث في حيثيات هذه المستجدات في المشهد اليمني، استضافت قناة العالم مستشار المجلس السياسي الاعلی في اليمن عبدالاله حجر، والاعلامي والباحث اليمني محمد القاعدي.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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