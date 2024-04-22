الاحتلال يصعد اجراءاته الأمنية عند الحواجز العسكرية ويغلق بعضها

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مراسل "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات خاصة المتوجهين إلى الأغوار، حيث يشهد هذا الحاجز منذ أشهر تشديدا وتفتيشا لمركبات الفلسطينيين، عدا عن إغلاقه في أوقات متكررة.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأعاقت حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مرور المواطنين، والمركبات، وأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري المقام شمال شرق المدينة، وحاجز العيزرية شرق مدينة القدس، ومنعت المواطنين من المرور.

وأشارت إلى أن تلك القوات شددت من اجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، بزعم تنفيذ عملية دعس.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حاجزي عطارة وعين سينيا شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين في كلا الاتجاهين، ومنعت مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.