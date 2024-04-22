شاهد.. ماذا فعل الاحتلال بعد اسقاط المقاومة اللبنانية "هيرمز 450"؟

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه منذ قليل اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على المنطقة الواقعة بين وادي برغز وتلة المحمودية ، وهو المكان الذي اسقطت فيه المقاومة الاسلامية ليلة امس الطائرة المسيرة 450 هيرمز ، وهو الامر الذي كان له وقع صادم على قوات الاحتلال.

واشار الى ان ليلة امس شهد المزيد من التصعيد والتطورات الميدانية لاسيما ان عملية المقاومة حتى اللحظة تعدت 11 عملية نوعية استهدفت خلالها تجمعات ومباني سكنية يتحصن فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي ردا على الاعتداءات التي طالت العديد من القرى ومنها الغارة الليلة التي استهدفت بلدة كفر كلا وادت الى ارتقاء شهيد في المقاومة.

واضاف انه ردا على هذا الاعتداء تم استهداف مبنايين سكانيين يتحصن فيهما جنود الاحتلال الاسرائيلي في مستعمرة المطلي.

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