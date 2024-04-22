مراسل العالم يكشف تفاصيل تنفيذ عملية دهس بالقدس المحتلة

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان المصادر الامنية التابعة لسلطة الاحتلال تقول ان من قام بهذه العملية بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس الغربية المحتلة هما اثنين من الفلسطينيين الذين قادوا المركبة وقاموا بتنفيذ بعملية دهس ادت الى اصابة 3 مستوطنين تتراوح اصابتهم بين متوسطة وطفيفة وفق المصادر الطبية.

وتابع ان الفلسطينيين ترجلوا من المركبة التي نفذوا بها عملية الدهس الاولى وقاموا بمحاولة اطلاق الرصاص بالسلح الذي كان بحوزتهم ولكنه تعطل، بعد ذلك انسحب منفذي العملية ولاذا بالفرار.

واشار الى ان سلطات الاحتلال اغلقت محيط العملية والقدس وقامت بعملية تمشيط واسعة شارك فيه الاجهزة التابعة لامن الاحتلال، مضيفا انه منذ ساعات اعلن بشكل رسمي القاء القبض على منفذي العملية.

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