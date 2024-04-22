شاهد.. تشكيك في "إسرائيل" بالرواية الرسمية حول الرد الإيراني

العالم- خاص بالعالم

في الـ14 من نيسان ابريل شنت ايران هجوما بمئات الصواريخ الباليستية والمسيرات على كيان الاحتلال الاسرائيلي ضمن عملية الوعد الصادق التي وصفت بالتاريخية وشكلت إهانة لتل ابيب على الهواء مباشرة.

عملية ورغم مرور اكثر من اسبوع على تنفيذها، ما زالت تتكشف آثارها وتداعياتها على الارض في الاعلام العبري والاميركي وكذلك في تصريحات بعض المسؤولين والضباط الاسرائيليين وسط تشكيك بمصداقية جيش الاحتلال ومخاوف حول قدرة ردع اي هجمات مستقبلية.

صحيفة معاريف العبرية وبعد ان كانت قد كشفت عن إسقاط 84 بالمئة من المسيرات والصواريخ الايرانية وليس 99بالمئة كما رواها جيش الاحتلال، اجرت تحليلا عسكريا اشارت فيه الى توازن ردع بين تل ابيب وطهران بعد الرد الايراني وقالت ان الردع الاسرائيلي لم يعد إلى سابق عهده. كما نقلت الصحيفة عن ضابط في جيش الاحتلال توصيفه للرد الايراني بانه كان كيوم القيامة.

رئيس حكومة الاحتلال الاسبق ايهود اولمرت اثار بدوره مزيدا من الشكوك حول المنظومة الدفاعية لجيش الاحتلال قائلا في تصريح له إن الجيش لم يكن لينجح في صد أكثر من خمسة وسبعين بالمئة من الأهداف الإيرانية لولا مساعدة دول أخرى وهي نسبة اعتبرها خبراء عسكريون مرتفعة.

وما يعزز من التشكيك في رواية تل ابيب الرسمية إعلان دول أخرى المشاركة في صد الهجمات الإيرانية إذ أعلنت واشنطن أنها اعترضت ودمرت أكثر من ثمانين مسيرة وستة صواريخ كما أكدت الخارجية الفرنسية وبريطانيا مشاركة قواتهما في عملية الاعتراض.

وفي حين ما زالت عملية الوعد الصادق تثير بلبلة داخل كيان الاحتلال بشأن هشاشة المنظومة الدفاعية الجوية، وحتى القبة الحديدية تشير المشاهد التي نشرها جيش الاحتلال حول قاعدة نيفاتيم الجوية جنوبي الاراضي المحتلة الى تضارب في روايته. ففي حين ادعى متحدث الجيش ان الضرر سطحي اظهرت المشاهد جرافة تعمل على ترميم ممر في القاعدة ومن ثم اظهرت صورة قمر اصطناعي حللتها وكالة أسوشيتد برس الأميركية إلى إتلاف ممر في الضربة الايرانية على القاعدة الجوية الإسرائيلية.