حزب الله تستهدف تجمعًا ‏لجنود الإحتلال بالمدفعية

العالم- لبنان
بيان صادر عن واوضحت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:45 من عصر يوم الإثنين 22-04-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم الإثنين 22-04-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الاثنين 22-04-2024 م
13 شوال 1445 هـ