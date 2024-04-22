حزب الله تستهدف تجمعًا ‏لجنود الإحتلال بالمدفعية

العالم- لبنان

بيان صادر عن واوضحت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان ان "‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:45 من عصر يوم الإثنين 22-04-‌‏2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".‏

وجاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من عصر يوم الإثنين 22-04-‌‏2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 22-04-2024 م

‏13 شوال 1445 هـ