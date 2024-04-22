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بعد 199 يوما من العدوان.. لمحة من معاناة أهالى غزة

الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

بعد مرور أكثر من 199 يوما من العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة يعاني المواطنون الفلسطينييون من تفاقم أوضاع المستشفيات في القطاع. كاميرا العالم وثقت جانبا من معاناة سكان قطاع غزة الأليمة في مستشفى شهداء الأقصى.

العالم - مراسلون

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