أنصار الله توجه نداء الانسانية للعالم لوقف الجرائم الصهيونية

العالم- اليمن

وقال مكتب انصار الله في بيان صادر عنه اليوم : ان ما يلاقيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة من جرائم إبادة جماعية تعكس مستوى لا مثيل له في الحقد والإجرام اليهودي.

واضاف انه لولا الدعم الأمريكي والغربي والصمت العربي المخزي والعجز الأممي لما حدث الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .

وأكد البيان استمرار الشعب اليمني في موقفه المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة .

وعبر المجلس عن آمله بتصعيد القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد الملاحة الصهيونية ومن يرتبط بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.