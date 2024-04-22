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أنصار الله توجه نداء الانسانية للعالم لوقف الجرائم الصهيونية

أنصار الله توجه نداء الانسانية للعالم لوقف الجرائم الصهيونية
الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

وجه المكتب السياسي لانصار الله في اليمن نداء الانسانية للعالم أن يتحرك لوقف الاجرام الصهيوني.

العالم- اليمن

وقال مكتب انصار الله في بيان صادر عنه اليوم : ان ما يلاقيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة من جرائم إبادة جماعية تعكس مستوى لا مثيل له في الحقد والإجرام اليهودي.

واضاف انه لولا الدعم الأمريكي والغربي والصمت العربي المخزي والعجز الأممي لما حدث الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .

وأكد البيان استمرار الشعب اليمني في موقفه المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة .

وعبر المجلس عن آمله بتصعيد القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد الملاحة الصهيونية ومن يرتبط بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

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