فيديو خاص: هل بدأ تسونامي الاستقالات في الكيان الاحتلال؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: هذا ما دعت اليه الكثير من احزاب المعارضة الاسرائيلية التي دعت نتانياهو الى تقديم استقالته لانه هو المسؤول الاول والاخير عن ما حدث في السابع من اكتوبر.

واعتبر ان هاليفا الذي غادر اليوم واستقال من رئاسة الاستخبارات العسكرية "امان" فتح الباب لمن جاء بعده مباشرة وهو قائد المنطقة الجنوبية الذي اعلن انه خلال الشهرين المقبلين سيقدم استقالته، وانه مثل هاليفا يتحمل ايضا مسؤولية، لأنه كان قائدا للمنطقة الجنوبية في السابع من اكتوبر.

واشار مراسل قناة العالم الى ان هذه الاستقالة تعيد ايضا الى الاذهان ما قاله سابقا رئيس الشاباك الذي اقال انه مضطر ان يقدم استقالته وينتحمل المسؤولية، بالاضافة الى رئيس هيئة الاركان الذي شكل لجنة لتقصي الحقائق وقال انه يجب ان يتحمل المسؤولية.

وتابع ان الوحيد الذي لم يعلم رسميا تحمل المسؤولية هو نتانياهو الذي دعاه الكثيرون بمن فيهم احزاب المعارضة ان يحذو حذو رئيس أمان ويقدم الاستقالىة ويتحمل المسؤولية.

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