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فيديو خاص: حزب الله يمطر بالكاتيوشا مقر قيادة اللواء الثالث!!

الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان ان المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت قبل قليل استهداف مقر قيادة اللواء الثالث المشاة وخاصة  الكتيبة 91 في قاعدة عين زيتيم بالعشرات من صواريخ كاتيوشا ما ادى الى وقوع اصابات في داخل القاعدة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: القاومة استهدفت اليوم ايضا العديد من مواقع الاحتلال في تلال كفر شوبا وموقع السماقة وحانيتا وبعض المواقع في القطاع الغربي وذلك ردا على الاعتداءات الاسرائيلية.

واوضح مراسل العالم: اليوم وسّع الاحتلال من رقعة اعتداءاته وغاراته الجوية ليستهدف بثلاث غارات المنطقة الواقعة شمال الليطاني خاصة في تلال الجبور وجبل ابو راشد ومنطقة المحمودية الواقعة شرق اقليم التفاح بالاضافة الى منزل في بلدة صريفة التي تبعد 25 كيلومترا عن اقرب نقطة في فلسطين المحتلة وتقع في قضاء صور.

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