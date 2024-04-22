فيديو خاص: حزب الله يمطر بالكاتيوشا مقر قيادة اللواء الثالث!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: القاومة استهدفت اليوم ايضا العديد من مواقع الاحتلال في تلال كفر شوبا وموقع السماقة وحانيتا وبعض المواقع في القطاع الغربي وذلك ردا على الاعتداءات الاسرائيلية.

واوضح مراسل العالم: اليوم وسّع الاحتلال من رقعة اعتداءاته وغاراته الجوية ليستهدف بثلاث غارات المنطقة الواقعة شمال الليطاني خاصة في تلال الجبور وجبل ابو راشد ومنطقة المحمودية الواقعة شرق اقليم التفاح بالاضافة الى منزل في بلدة صريفة التي تبعد 25 كيلومترا عن اقرب نقطة في فلسطين المحتلة وتقع في قضاء صور.

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