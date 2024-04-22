 باختصار.. میزانية أميركية للكيان لمواصلة عدوانه على غزة

العالم – باختصار

وصوت 366 نائبا لصالح الميزانية المخصصة لـ"إسرائيل" بالحزمة وعارضها 58 نائبا.

حصة الكيان في هذه الحزمة 26 مليار دولار هذا بإستثناء كل ما قدمته أمريكا له منذ الـ7 من أكتوبر إلى الان.

الميزانية تستهدف تعزيز نظم الدفاع الجوي ولتغطية تكاليف حصول الكيان على أسلحة وذخائر وقنابل.

لمصادقة على هذه الميزانية الضخمة من المساعدات للكيان تأتي مع إستعداداته لشن هجوم بري واسع على رفح.

التوقيت يحمل في طياته خطر إميركا ضوء أخضر لشن الكيان هجوما بريا على رفح.

حركة حماس أكدت أن المساعدات العسكرية الأميركية الأخيرة للكيان تشجعه على مواصلة حربه وعدوانه وجرائمه.

السلطة الفلسطينية وصفت تخصيص أميركا هذه الميزانية الضخمة لـ"إسرائيل"، بالاعتداء على الشعب الفلسطيني.

الخارجية الروسية قالت إن حزمة المساعدات العسكرية الأميركية برمتها ستعمق الأزمات في العالم.

نتنیاهو إعتبر هذه الميزانية الأمريكية للكيان، دعما للحضارو الغربية على حد تعبيره.

بايدن.. المساعدات تأتي في لحظة ملحة إذ تواجه "إسرائيل" هجمات من إيران، وتواجه أوكرانيا قصفا من روسيا.

حزمة المساعدات الأميركية الضخمة هذه تأتي مع إرتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 35 ألف شهيد أغلبهم أطفال ونساء.

وتأتي أيضا مع مواصلة الكيان حربه الوحشية وتحويله غزة لأرض محروقة تحت أنظار العالم.

وجاء هذا الدعم بعد أن عرقلت أميركا كل مشاريع القرار الداعية لوقف الحرب بغزة.