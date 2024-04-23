زيارة الرئيس الإيراني لباكستان، واستئناف عمليات المقاومة العراقية ضد الأميركيين

العالم - بانوراما

الملف الأول: أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.



وقال رئيسي إنه تقرر تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بزيادة تبلغ عشرة مليارات دولار في المرحلة الأولى. وشهد كل من رئيسي وشريف توقيع عدد من مذكرات التعاون بين إسلام أباد وطهران. كما أكدا على المواقف المشتركة بين البلدين لمحاربة الإرهاب وانعدام الأمن.

وتأتي زيارة رئيسي إلى إسلام أباد للتأكيد على أهمية العلاقات بين الطرفين في كافة المجالات، ودور البلدين في دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

الملف الثاني: نقلت مصادر عن مسؤول أميركي اعترافه بتعرض قاعدة عين الأسد لهجوم اليوم الإثنين. وقال المسؤول الأميركي إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة عين الأسد غربي العراق، زاعما أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وكانت قاعدتا حقل العمر وخراب الجير في سورية تعرضتا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من الموصل بحسب مصادر أمنية عراقية، بعد نحو شهرين من توقف الهجمات على القواعد الأميركية في كل من سورية والعراق.

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