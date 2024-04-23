الرئیس الايراني یصل إلی العاصمة الثقافية الباكستانية "لاهور"

العالم - ايران

وغادر السيد "رئيسي" و الوفد المرافق له، إسلام آباد صباح اليوم برفقة وزير الإسكان الباكستاني متوجهين إلى لاهور، عاصمة مقاطعة البنجاب الباكستانية.

وتم إعلان إغلاق مدينة لاهور اليوم بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية وأعلنت السلطات، إغلاق جميع المراكز التعليمية والمكاتب الحكومية والخاصة لتسهيل حركة وفود بلادنا رفيعة المستوى.

وسيزور رئيس الجمهوریة ضریح الشاعر والفيلسوف الباكستاني إقبال لاهوري خلال زیارته إلى القلب الثقافي لباكستان.

و أعلن أن زيارة المسجد الملكي التاريخي وتفقد بعض الأماكن الثقافية والمشارکة في اجتماع في أقدم جامعة في المدينة من بين برامج زيارة السيد رئيسي والوفد المرافق له لهذه المدینة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني، رئيسة للوزراء في مقاطعة البنجاب السيدة مريم نواز، وبليغ الرحمن، حاكم هذه المقاطعة.

وكان السيد رئيسي قد وصل أمس الإثنین إلى العاصمة الباکستانية إسلام أباد تلبیة لدعوة رسمیة من الجانب الباكستاني.

والتقى نظيره الباكستاني آصف علي زرداري، و رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وقائد جيش هذا البلد.

وتم التوقيع على 8 وثائق للتعاون بين البلدین بحضور آية الله رئيسي ومحمد شهباز شريف.