لابيد يوصي نتنياهو بعد استقالة رئيس الإستخبارات الصهيونية

العالم - الإحتلال

ووصف لابيد في حسابه على منصة إكس، قرار هاليفا بـ"المبرر والمحترم"، مضيفا: "كان على رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه".



من جانبه، وجه عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، فلاديمير بيلياك، نداء مماثلا إلى نتنياهو، قائلا: "يجب أن يستقيل فورا، بغض النظر عما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الأحداث المرتبطة بـ 7 أكتوبر أم لا".

وأعلن الجيش الصهيوني، يوم أمس، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بمسؤوليته عن إخفاقات إبان عملية المقاومة الاسلامية في 7 أكتوبر.



وقال جيش الاحتلال في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".



وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله بعد 7 اكتوبر.