200 يوم من الحرب علی غزة.. بالأرقام

العالم - مراسلون

وفق ما وصل الی هذه اللحظة فإن العدو القی علی القطاع 57 طن من المتفجرات، كثيرها محرمة دولياً في بقعة لاتتجاوز مساحتها 360 كيلومتراً مربعاً.

اعداد الشهداء في القطاع تجاوزت 34 ألف شهيد؛ أما أعداد الجرحی فـ78 ألف جريح.

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وتوثق وزارة الصحة ان 73 بالمئة من الشهداء هم من الاطفال والنساء وبتفصيل اكثر قتل العدو 15 ألف طفلاً 30 منهم قتلهم جوعاً في شمال القطاع كما قتل الاحتلال 10 ألاف امرأة ولازالت الاعداد في سباق متسارع.

اما مبان غزة وبنيتها التحتية فقد عاث بها العدو خراباً؛ يقول البنك الدولي ان القصف والتدمير خلف مايزيد عن 26 مليون طن من الركام وهو ذات الركام الذي لازال تحته مايزيد عن 10 ألاف من المفقودين.

ويقول الدفاع المدني الفلسطيني ان طواقمه عاجزة عن انتشال جثامين آلاف الشهداء من تحت الركام لنقص الامكانيات واستمرار القصف، وهو تدمير تسبب بنزوح مليوني فلسطيني من بيوتهم بعد تدميرها، مليون ومئتا ألف منهم في رفح؛ المدينة التي يهدد الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية فيها.

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اما مستشفيات غزة فقد حولها الاحتلال الی ساحات إبادة جماعية؛ أخر الجرائم التي كشفها انسحاب الجيش الاسرائيلي من خانيونس مقبرة جماعية انتشل منها ما يقرب من 300 جثمان في ساحة مستشفی ناصر قتلهم العدو ودفنهم بعد ان نكل بهم وقيدهم واعدمهم بدم بارد.

هي ذات المقبرة الجماعية التي كشف عنها المكتب الاعلامي الحكومي في غزة في ساحة مجمع الشفاء الطبي وبذات ظروف الاعدامات الميدانية واخری مشابهة في مستشفی كمال عدوان شمال غزة.

وبلغة ارقام مجردة نفذ العدو ما يزيد عن 3 ألاف مجزرة في القطاع واخرج 32 مستشفی في القطاع عن الخدمة يضاف لها تدمير 160 مركزاً صحياً، كما دمر الاحتلال مايزيد عن 400 ألف وحدة سكنية كلياً او جزئياً في القطاع المحاصر.

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هي ارقام تفصح عن جزء مما خلفته حرب الابادة في غزة من جرائم مروعة لتبقی صرخة غزة للعالم بعد 200 يوم من ابادتها أوقفوا الحرب ولاتعتادوا مشهد قتلها.