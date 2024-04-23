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إعتقال روائي وأكاديمي عراقي في أميركا بسبب دعمه لفلسطين! + فيديو

الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة الأمريكية، الروائي والأكاديمي العراقي "سنان أنطون"، وذلك لمشاركته في مسيرات منددة ضد حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة المحاصر ووقوفه بين صفوف طلاب جامعة نيويورك المناهضين للعدوان الصهيوني.

العالم - الأميركيتان

وبحسب تغريدات على منصة أكس (تويتر سابقا)، فقد اعتقل سنان أنطون -عضو هيئة تدريس جامعة نيويورك - بالأمس على خلفية مظاهرات داعمة لفلسطين رفقة مجموعة من زملائه في جامعة نيويورك.

وبحسب موقع السومرية، تضامن بعض المدونين، مع الروائي العراقي "سنان أنطون"، مطالبين بالأفراج عنه، واصفين ما يحدث في أمريكا بـ"العار".

وسنان أنطون هو شاعر وروائي ومترجم عراقي يعمل أستاذاً للأدب العربي في "جامعة نيويورك". أصدر روايات عدّة، هي: "إعجام" (2003)، و"وحدها شجرة الرمّان" (2010)، و"يا مريم" (2012)، و"فهرس" (2016)، و"خُزامى" (2023)، ومجموعة شعرية بعنوان "ليل واحد في كل المدن" (2010)، كما ترجم إلى الإنكليزية: "في حضرة الغياب" لمحمود درويش، و"مختارات" لسعدي يوسف.

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