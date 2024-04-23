شاهد.. "إسرائيل" تلقي أكثر من 75 الف طن من المتفجرات

العالم - مراسلون

وقال المكتب الاعلامي إن الاطفال والنساء يشكلون 72 في المئة من الضحايا. واوضح أن حالات الاعتقال من القطاع تجاوزت الخمسة آلاف وثلاثمئة، مشيرا الى أن الاحتلال دمر 380 الف وحدة سكنية، فيما وصلت الخسائر الاولية المباشرة للعدوان 30 مليار دولار.

وأفاد مراسل العالم في غزة إن الطائرات الإسرائيلية تواصل قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 200 من العدوان مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ست مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة راح ضحيتها 56 شهيدا و 104 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34151 شهيد و 77084 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وتعرضت بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا لقصف جوي ومدفعي مكثف. كما دمرت طائرات الاحتلال منزلين في منطقة الشيماء ببيت لاهيا بالتزامن مع أحزمة نارية. وقصفت طائرات الاحتلال محيط مراكز النزوح في بيت حانون وسط أنباء عن اشتباكات مسلحة هناك.

وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني واصيب ثلاثة في قصف اسرائيلي لعمارة الصحابة قرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.كما ارتقي عدد من الشهداء في قصف مكثف طال مركزا صحيا ومنزلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وكذلك قصف الطيران الحربي الاسرائيلي شارع الثلاثيني وحي تل ألهوا جنوب مدينة غزة.

أما وسط القطاع كثفت الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراتها حث شن ثماني غارات على الاقل على مخيم البريج شملت مسجدا وثلاث منازل وأرض زراعية ونقطة شرطة خلفت ستة شهداء وعدد كبير من الجرحى.وشهدت مدينة دير البلح قصف مماثل ادى لاستشهاد طفل وشاب وعشرات المصابين.

وفي النصيرات دمر جيش الاحتلال منزلاً لعائلة ابو شاويش ما ادى لارتقاء شهيدين وعدة اصابات فيما تعرضت الأجزاء الشمالية من المخيم لقصف مدفعي امتد نحو قرية المغراقة.وشن طيران الاحتلال غارة على وادي أبو رشيد في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ بحر منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع أعلن الدفاع المدني في خانيونس ارتفاع عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مجمع ناصر الطبي بخانيونس إلى 283جثمان بعد انتشال 73 جثة.كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وايضاقصفت طائرات الاحتلال ارضًا زراعية قرب دوار زعرب على الحدود المصرية الفلسطينية.