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في اليوم الـ 200.. ماذا قالت الصحف العبرية عن الحرب في غزة؟

الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

بعد 200 يوم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، كل التقديرات في الصحف الإسرائيلية تشير إلى فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أي من أهدافه المزعومة في شن العدوان على القطاع.

العالم -مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله، إن صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، أكدت ان الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي من الأهداف التي أعلنها نتنياهو في بداية الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة، إن في الـ200 من الحرب على غزة المقاومة مازالت على الأرض، وحركة حماس مازالت متواجدة في قطاع غزة كقوة عسكرية والأهم من ذلك أن الأسرى الإسرائيليين لم يتم إعادة أي منهم إلا من خلال التفاوض والصفقة مع حركة حماس، مشيرة إلى أن نتنياهو في بداية الحرب كان يتحدث عن انتصار مطلق والقضاء على حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين.

وقال مراسل العالم، إن الانتقادات التي توجه لبنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، هي مراهنته على استمرار الحرب في غزة، و أن هدفه من الحديث حول اجتياح رفح ليس إلا أكثر من محاولة لعدم قبول صفقة تبادل للأسرى، وكذلك لإطالة أمد الحرب.

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