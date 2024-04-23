200 يوم من العدوان، الإحتلال يفشل بتحقيق أهدافه.. إيران تندّد بتوسيع الحظر الاوروبي عليها

العالم - بانوراما

حيث فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق جميع الأهداف التي رفعها ومنها استعادة أسراءه من المقاومة وكذلك الإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقد ارتكب العدو خلال200 يوم أكثر من3025 مجزرة بحق المدنيين، أدت إلى استشهاد وفقدان أكثر من 41200 وأكثر من 77140 مصابا، أكثرهم من الأطفال والنساء حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إدانة وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر اقتصادي على طهران غير قانوني، مؤكدا أنه على الاتحاد ألا يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء كيان الاحتلال.

وفي منشور على منصة إكس، وصف أمير عبداللهيان القرار الأوروبي بأنه غير قانوني ويأتي لممارسة إيران حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإسرائيلي.

وقال إنه لاينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء الكيان الإسرائيلي المجرم، مؤكدا ضرورة أن يتصرف التكتل بمسؤولية ويفرض عقوبات على كيان الاحتلال، الذي يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.