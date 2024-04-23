العالم – خاص بالعالم

واضافت أن الحرب وتكتيكات جيش الاحتلال جاءت بتكلفة باهظة، حيث قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، وأصبح الجوع منتشرا على نطاق واسع في غزة، وبدأت الخسائر العسكرية الإسرائيلية في الارتفاع، في وقت لا يزال فيه نحو 133 شخصا اسيرا لدى المقاومة في القطاع.



الحرب في قطاع غزة بدأت تأخذ صورة نمطية وهي عبارة عن غارات وقصف جوي ومدفعي، وعمليات مستمرة من الجانب الفلسطيني تؤدي لخسائر كبيرة بصفوف العدو.

ورغم عمليات جيش الاحتلال، الا ان المقاومة بحسب صحيفة نيويورك تايمز لا يزال قسم كبير من قيادتها العليا في غزة في مكانها، متخفية في شبكة واسعة من الأنفاق ومراكز العمليات تحت الأرض، وتتخذ القرار في المفاوضات والمواجهة.

وبحسب المسؤولين الأميركيين فإن هذه الأنفاق ستسمح للمقاومة بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال.



تقرير استخباراتي صادر عن وكالات التجسس الاميركي، اكد ان كيان الاحتلال يواجه مقاومة مسلحة مستمرة من حماس لسنوات قادمة، وسيكون من الصعب على جيش الاحتلال تحييد البنية التحتية التي تسمح للمقاومين بالاختباء تحت الأرض، واستعادة قوتهم ومفاجأة قوات الاحتلال.

وعلى مدار 200 يوم فشل الجيش الاسرائيلي في تحقيق اي انجاز يستطيع اظهاره للعلن، وهو ما قالته صحيفة وول ستريت جورنال حيث اعتبرت ان"إسرائيل"تريد إخراج حماس من غزة لكن حتى اجتثاثها من شمالي القطاع لم ينجح.

وبالتالي التهديد الاسرائيلي باجتياح رفح من اجل تحقيق نصره المزعوم، ما هو الا تهديد ناقص، لان من فشل في الشمال والوسط والجنوب خلال مئتي يوم، سيفشل في رفح باقصى الجنوب وهو ما تؤكد عليه الوقائع على الارض.

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