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الكيان الإسرائيلي يرحب بالقرار الأوروبي بفرض حظر على إيران

الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

إنتقاد شديد وجهته إيران إلى دول الإتحاد الأوروبي بسبب توسيع اجراءات الحظر ضدها في مجال الطائرات بدون طيار معربة وعلى لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان عن الأسف لإسراعِ الاتحادِ الاوروبي في فرضِ المزيدِ من القيود على ايران.

العالمخاص بالعالم

أمير عبد اللهيان وصف في منشورٍ على مِنصةِ إكس، القرارَ الاوروبي بأنّه غيرُ قانوني ويأتي لممارسةِ ايران حقَها في الدفاع عن نفسِها ضدَ العدوان الاسرائيلي داعياً الاتحادِ الاوروبي إلى أنْ لا يتبعَ نصيحةَ واشنطن لإرضاءِ الكيانِ الاسرائيلي المجرم.

وكان الإتحاد الأوروبي حسم موضوع الحظر على المسيّرات الإيرانية فاختار توسيعها بدلاً من فرض حظر جديد.

القرار صدر عن اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع عقد في لوكسمبورغ بتمديد الحظر المفروض أساساً بتبرير تزويد روسيا بها قبل أشهر لتشمل أطرافا أخرى في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

الحظر شمل أيضاً الصواريخ الذي استخدمها الإيرانيون في ردهم على استهداف مبنى الشؤون القنصلية في دمشق والتي يتهم الأوروبيون أطرافاً أخرى من اليمن والعراق ولبنان باستخدامها ضد الكيان المحتل.

الكيان الإسرائيلي الذي لم يستفيق بعد من الضربات الإيرانية رحب بالقرار الأوروبي وقال إن القرار يبعث برسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية وإن هذا ليس سوى البداية.. كما قال.

وكانت إيران قامت بتنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات بصورة مباشرة وغير مسبوقة على الكيان الإسرائيلي بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق بغارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي وفق تقارير أجنبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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