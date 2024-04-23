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سفيرة بوليفيا في طهران: الإبادة بفلسطين أوجعت قلوب البشرية جمعاء

سفيرة بوليفيا في طهران: الإبادة بفلسطين أوجعت قلوب البشرية جمعاء
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

قالت سفيرة بوليفيا في طهران، رومينا برز راموس إن الإبادة الجماعية في فلسطين أوجعت قلوب البشرية جمعاء.

العالمإيران

وأضافت برزراموس في مؤتمر "غزة حية" الذي أقيم بالعاصمة الإيرانية طهران: يجب على إسرائيل احترام القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وإنهاء جرائمها في غزة.

وقالت: مندوب بوليفيا في الأمم المتحدة أدان أيضا تصرفات الكيان الإسرائيلي وطالب هذا الكيان باحترام القوانين الدولية.

وأضافت: في الذكرى الـ48 ليوم فلسطين تؤكد بوليفيا تضامنها مع هذا البلد.. كما أدانت البلاد في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن، الجرائم المرتكبة في غزة.

وأكدت سفيرة بوليفيا في طهران: الإبادة الجماعية في فلسطين أوجعت قلوب البشرية جمعاء.. حاليا، هناك أسباب كافية لإقامة محكمة للنظر في جرائم الكيان الإسرائيلي.

وفي الختام أدانت السفيرة هجوم الكيان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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