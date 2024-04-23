مباحثات أمنية بين المغرب وقطر في الدوحة

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ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "زيارة حموشي إلى الدوحة تأتي في سياق دولي مطبوع بمجموعة من المتغيرات، وترافقه تحديات أمنية مختلفة ومتنوعة".

وأوضح المسؤول أن المباحثات الثنائية التي جمعت المسؤولين الأمنيين بالعاصمة القطرية الدوحة، "كانت فرصة سانحة للوقوف على أهم التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، خاصة تلك المرتبطة بالجرائم الدولية العابرة للحدود، وبالتهديدات الإرهابية المحدقة بالبلدين الشقيقين".



وتابع: "شكل اللقاء أيضا، مناسبة للطرفين لتعزيز التعاون العملياتي المشترك، عبر تفعيل شراكات أمنية هامة، وتدارس سبل تدعيم التنسيق الأمني بين البلدين".

ومنذ 21 أبريل/ نيسان يجري حموشي زيارات لبعض دول الشرق الأوسط، من بينها قطر، وذلك على رأس وفد أمني.

وعبد اللطيف حموشي هو مسؤول أمني مغربي بارز يجمع بين منصبين أمنين مُهمين، حيث يترأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو أيضاً المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عُرِف باطلاعه على طريقة عمل خلايا التنظيمات الجهادية، وبإلمامه بالعمل الحركي الإسلامي في المغرب، كما يشغل منصب مستشار الملك محمد السادس.

وتجمع المغرب وقطر اتفاقيات وإعلانات أمنية آخرها وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، واعتمدت إعلانا مشتركا يقضي بتعزيز التعاون الأمني عبر تأمين كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في قطر عام 2022.