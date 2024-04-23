أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني يلتقي نظيره العراقي

العالم – إیران

وتباحث أحمديان والأعرجي في لقائما اليوم، حول نسبة تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الإیرانية والجمهورية العراقية، حيث تم الاتفاق على التسريع في عقد اجتماعات اللجان الفرعية والعليا.

وقرر أحمديان والأعرجي خلال هذا الاجتماع، أثناء مراجعة تنفيذ الاتفاقية الأمنية، عقد اجتماع للجنة الفرعية والعليا في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا اللقاء، أكد الأعرجي، الذي اعتبر علاقات العراق مع الجمهورية الإسلامية الإیرانية استراتيجية، على تنفيذ قرار البرلمان العراقي بطرد قوات التحالف العسكرية.

كما ثمن مستشار الأمن القومي العراقي في هذا اللقاء دور الجمهورية الإسلامية الإیرانية في ضمان أمن المنطقة وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني علي أكبر حمديان قد وصل الى سان بطرسبورغ بهدف المشاركة في الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار المسؤولين في الشؤون الأمنية، واجتماع أمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء في مجموعة البريكس.